La Croce rossa di Borgosesia piange Elsa, storica maestra di maglieria. La donna aveva 76 anni e si è presa cura di tantissime donne iscritte ai corsi a Varallo.

Luttonei giorni scorsi alla Croce rossa di Borgosesia e tra gli operatori di Varallo per la scomparsa di Elsa Rastelli, storica volontaria. La donna, classe 1948, risiedeva a Borgosesia, in frazione Caneto. Era molto conosciuta perché era stata maestra di rimaglio al corso di maglieria, proposto dalla Croce rossa a Varallo.

Il suo impegno era particolarmente apprezzato: con il tempo era anche diventata un punto di riferimento per molte ragazze straniere che aveva pressoché accudito in qualche caso anche come fossero loro figlie. «Era una persona sempre disponibile e sorridente – spiega Piera Goio Verri, referente del corso di maglieria -. Ha seguito passo passo le nostre ragazze offrendo loro supporto in ogni occasione. Sempre con il sorriso, aveva tanta pazienza ed è stata una persona davvero meravigliosa».

Punto di riferimento per le allieve

Da quando il ciclo formativo aveva preso vita, Rastelli mostrava i primi rudimenti di cucito alle utenti. Erano quindi ormai diversi anni che seguiva le ragazze. «Insieme a Patrizia Pagliarini e al tecnico Renzo Darodda, Elsa ha colto lo spirito della nostra iniziativa mettendo a disposizione di tutte le utenti le sue conoscenze – prosegue Piera Goio – . Non appena abbiamo saputo la triste notizia, siamo rimasti davvero molto dispiaciuti».

A Borgosesia in particolare la donna 76enne era conosciuta anche perché sorella di Franco ed Enzo Rastelli, che prima di andare in pensione esercitavano la professione di meccanici specializzati nella manutenzione di camion, furgoni e mezzi pesanti in genere.

Da qualche tempo Elsa stava combattendo contro una brutta malattia che purtroppo alla fine l’ha strappata dalla sua famiglia. «Ci stringiamo al dolore che stanno vivendo i familiari – conclude Piera Goio Verri -. Tutti noi ringraziamo Elsa per il contributo che ci ha dato ed esser riuscita ad aiutarci a dare un nuovo futuro alle nostre ragazze».

