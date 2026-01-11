Borgosesia, il mondo del ciclismo piange Mauro Milanetti. Aveva 78 anni. Dirigente sportivo, è stato presidente del Pedale Valsesiano.

Il mondo sportivo valsesiano in lutto per la scomparsa di Mauro Milanetti, già vicepresidente regionale della Federazione ciclistica e attivo nelle associazioni locali. In passato aveva anche avuto una breve esperienza amministrativa, candidato sindaco a metà degli anni Novanta.

Milanetti aveva 78 anni. Aveva lavorato in banca, all’agenzia cittadina di Intesa San Paolo. In ambito sportivo è stato tra i più attivi artefici del Pedale Valsesiano, la gloriosa società ciclistica locale (è stata fondata nel 1957) organizzatrice di tante corse tra cui il Giro della Valsesia, gara internazionale disputata sino al 2014.

Della società sportiva, Milanetti è stato per decenni nel consiglio direttivo e nel 2020 ne aveva assunto la carica di presidente. Per anni giudice di gara, è stato anche responsabile del comitato vercellese della Federazione ciclistica e vicepresidente regionale, occupandosi con particolare attenzione al settore del ciclocross.

Il ricordo degli sportivo

Disponibile e preparato, è ricordato con affetto nel mondo del ciclismo piemontese. «Perdiamo una persona che ha dato tanto al nostro comitato ed a tutto il movimento ciclistico piemontese – lo ricorda il presidente del comitato regionale Massimo Rosso -. E’ stato un valido giudice di gara ed un grande esperto ed appassionato di ciclocross, un vero pilastro del ciclismo piemontese a 360 gradi».

Sentimenti condivisi da Stefano Pavignano, che ne ha raccolto il testimone alla presidenza della commissione regionale dei giudici di gara: «Persona pacata, professionale, preparata e disponibile, è stato presidente della commissione Piemonte in un periodo molto delicato per la nostra regione, portando nuovi colleghi piemontesi alla qualifica nazionale. Mauro ha saputo trasmettermi valori indispensabili per il nostro ruolo. È un distacco fisico, ma sicuramente rimarrà nei nostri cuori».

Mauro Milanetti ha lasciato la moglie e due figli; i funerali sono stati celebrati in forma privata.

