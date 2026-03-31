Borgosesia: navetta distrutta dal fuoco, il servizio non verrà interrotto. Per fortuna nessun ferito né intossicato nell’incendio di Bettole.

Borgosesia: navetta distrutta dal fuoco, il servizio non verrà interrotto

Il bus-navetta è stato completamente devastato dalle fiamme, ma a Borgosesia il servizio non verrà interrotto. «Per ora utilizzeremo un mezzo più piccolo – confermano sia il sindaco Fabrizio Bonaccio, sia l’amministratrice unica di Seso, Maria Varacalli – ma le corse gratuite a servizio del capoluogo e della frazioni continueranno a essere utilizzabili dai cittadini».

La navetta che aveva operato finora è invece ridotta a un ammasso di lamiere dopo l’incendio innescato nella tarda mattinata di oggi, martedì 31 marzo, a seguito di un guasto al motore. Dai primi rilievi di vigili del fuoco e carabinieri, si sarebbe trattato di un banale corto circuito, che però ha prodotto la distruzione totale del mezzo, non elettrico, acquistato solo pochi mesi fa da Seso Ambiente e regolarmente sottoposto ai controlli previsti per garantire la normale operatività e sicurezza.

Le fiamme in frazione Bettole

Il pulmino è andato a fuoco nel piccolo posteggio all’ingresso della frazione Bettole, lungo la strada provinciale che collega Borgosesia a Grignasco. Per fortuna in quel momento non c’era nessuno a bordo, tranne il conducente che è comunque riuscito a mettersi in salvo senza problemi. Qui sotto, il video postato dall’ex sindaco Paolo Tiramani.

«L’autista ha avvertito odore di fumo mentre stava rientrando a fine corsa, nel tratto della strettoia di Bettole – spiega Varacalli – ha quindi provveduto a fermarsi immediatamente nel parcheggio che si trova subito al difuori di Bettole, in direzione centro città. Le fiamme si sono ben presto sprigionate e purtroppo una delle due autovetture che si trovavano nel parcheggio è stata coinvolta, mentre la seconda è stata messa prontamente in salvo dai soccorritori».

Nessun disservizio

È il sindaco Fabrizio Bonaccio a rassicurare tutti gli utenti: «Nonostante la perdita totale di questo mezzo – spiega il primo cittadino – non ci sarà alcuna ripercussione sul servizio navetta che il Comune garantisce tramite Seso: da domani riprenderà normalmente il circuito per portare i cittadini da un punto all’altro della città».

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri, un mezzo del 118 e agenti della polizia locale. Operatori in azione per spegnere le fiamme, gestire il traffico (la strada è stata temporaneamente chiusa) e prendersi cura di persone da soccorrere, qualora ve ne fossero state.

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