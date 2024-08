Borgosesia, nuova piazzetta in centro a Caneto: ecco come sarà. Il lascito dei fratelli Allegra sarà riqualificato grazie ad un progetto di recupero urbanistico.

Borgosesia, nuova piazzetta in centro a Caneto: ecco come sarà

C’è il via libera per la riqualificazione di un’area di Caneto per la creazione di una piazzetta in centro alla frazione. Una volta arrivata l’autorizzazione a procedere da parte della Sovrintendenza, il consiglio comunale ha approvato la somma di 152mila che servirà per i lavori.

Il progetto

Il progetto ha preso forma alla fine del 2021, prevedendo un recupero urbanistico con la realizzazione di una piccola piazza nelle immediate vicinanze della chiesa dedicata a san Bernardino.

Per trovare lo spazio necessario va demolito uno stabile abbandonato di proprietà comunale (operazione sulla quale ha dovuto dare il benestare la Sovrintendenza) che rientra tra i patrimoni immobiliari legati al lascito dei fratelli Allegra. Tra questi, si ricorda il Centro incontro anziani “Fratelli Allegra” di Borgosesia, che da poco ha eletto il suo nuovo presidente, Annalisa Bossi.

Per raggiungere la superficie necessaria viene concesso l’utilizzo di una parte di un’area privata adiacente. Verrà quindi creata una piazzetta con panchine, illuminazione e area verde, con pavimentazione realizzata in sasso.

