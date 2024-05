Nuovo direttivo “salva” il centro anziani di Borgosesia. Annalisa Bossi eletta presidente, è affiancata dal vice Elio Marchini. I soci sono circa quattrocento.

Nuovo direttivo “salva” il centro anziani di Borgosesia

Si è insediato il nuovo consiglio direttivo del Centro incontro anziani “fratelli Allegra”. Presidente e collaboratori hanno raccolto le redini del centro di via Marconi, subentrando al precedente comitato di gestione i cui componenti a inizio anno hanno deciso di non ripresentare la propria candidatura.

Per qualche giorno si era anche temuto che l’attività fosse arrivata al capolinea: poi la situazione si è sbloccata. Una notizia importante, visto che i soci sono più di quattrocento e il centro “Fratelli Allegra” è un punto di riferimento per tutta la città e anche per persone che arrivano da fuori.

Annalisa Bossi presidente

Il nuovo direttivo è presieduto da Annalisa Bossi, che viene affiancata dal vice Elio Marchini, dalla segretaria Luisa Patrosso, responsabile per il settore cucina, dal tesoriere Luigi Pettinaroli che coordina anche le attività relative alla sala da ballo, e dai consiglieri Cristina Barbu, che si occupa della segreteria e contabilità, e Roberto Molino con mansioni di rifornimento bar.

Sono loro che si dedicheranno nel prossimo triennio a promuovere le attività e i servizi del Centro incontro.

Un’attività avviata nel 2010

Inaugurato nel giugno del 2010 nell’attuale sede di via Marconi (in precedenza era dislocato nell’ex convitto della Manifattura), il Centro incontro rappresenta un riferimento costante per anziani, e non solo di Borgosesia, dando la possibilità di incontrarsi, giocare a carte, ballare, partecipare a pranzi, corsi di ginnastica dolce e vacanze estive al mare.

L’altra domenica c’è stato il primo appuntamento sotto la guida del nuovo consiglio, il “pranzo di primavera” con più di cento commensali a tavola per gustare il menù cucinato sotto la guida dello chef Leonardo Di Rienzo coadiuvato da Luisa Patrosso.

L’applauso del sindaco

All’incontro ha partecipato anche una delegazione dell’amministrazione comunale: «Con grande piacere abbiamo condiviso l’atmosfera festosa dell’evento – commenta il sindaco Fabrizio Bonaccio -. Complimenti al nuovo consiglio per la perfetta organizzazione e per l’entusiasmo dimostrato sia in questa occasione che nella programmazione dei prossimi mesi».

E’ già in calendario la vacanza al mare: i soci del Centro “Allegra” potranno andare dal 9 al 19 settembre a Castellaneta Marina in Puglia. Il costo è di 1.175 euro tutto compreso; supplemento per camera singola 395 euro. Per le prenotazioni, rivolgersi direttamente alla segreteria o telefonare ai numeri 0163.27263 o 346.6984257, negli orari di apertura, dalle 14 alle 18.

