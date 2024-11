Borgosesia piange Danilo Panizza, una vita per Montrigone. Colonna di varie associazioni, era stato tra gli artefici del restauro del torchio.

Montrigone ha perso una persona molto attiva e apprezzata, attenta alle esigenze del rione. La scorsa settimana è stato dato l’ultimo saluto a Danilo Panizza, 84 anni. E’ stato tra gli artefici del restauro del vecchio torchio sotto il santuario di Sant’Anna, del quale aveva anche realizzato un perfetto modellino in scala.

Nato a Borgosesia il 15 febbraio 1940, Panizza ha sempre abitato a Montrigone. Dal matrimonio con Marilena, sono nati Sabrina, Alberto e Giorgio. Impagnato per il rione, è stato uno dei fondatori dei Terrieri di Montrigone e da diversi anni faceva parte del direttivo del circolo di Sant’Anna. Nel rione viene ricordato con affetto: «Era una persona molto disponibile, sempre pronto a dare una mano con entusiasmo e competenza – dice Marisa Venuto, presidente dei Terrieri -, un amico serio e intelligente su cui si poteva sempre contare».

Bravo nei lavori di modellismo

Panizza si era prodigato per il restauro del torchio seicentesco: «Era molto paziente e preciso – prosegue Venuto -, e abile nel lavoro di modellismo tanto che aveva ricreato un telaio in legno e uno stupendo plastico ferroviario. Come sua ultima opera aveva realizzato un perfetto modellino in scala del torchio rionale. Era anche appassionato di fotografia, e aveva immortalato interni ed esterni di tutte le chiese del territorio».

Per la comunità di Montrigone, Panizza era un punto di riferimento: «Per tutti noi era un grande amico, impossibile non volergli un gran bene. Sempre elegante nel vestire e nel proporsi, disponibile e gentile, ci mancherà tantissimo».

