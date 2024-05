Borgosesia, rimesso in libertà il giovane che era stato sottoposto a Tso. Preoccupato il sindaco: «Vediamo come si evolve la situazione, e restiamo pronti».

Borgosesia, rimesso in libertà il giovane che era stato sottoposto a Tso

E’ stato dimesso dal reparto di psichiatria, in stato di libertà, il giovane che due settimane fa ha causato diversi problemi a Borgosesia tanto da dover essere sottoposto a Tso (trattamento sanitario obbligatorio). La notizia è stata comunicata nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 maggio, al sindaco Fabrizio Bonaccio.

Sindaco che si attendeva una decisione diversa, tant’è che non ha nascosto il proprio disappunto con una comunicazione: «Purtroppo il soggetto che ha creato un mare di problemi a Borgosesia e sottoposto a Tso è stato dimesso in stato di libertà dal reparto psichiatria di Vercelli perché il pubblico ministero, in seguito alla mancata querela presentata per l’episodio più grave, non ha potuto procedere alla richiesta di arresto. Come sempre tante parole ma fatti pochi, si dovrebbe comprendere che le istituzioni vanno sostenute dai cittadini e non solo viceversa».

Tre denunce in un giorno

Il giovane aveva raccolto tre denunce in poche ore per vandalismi e atteggiamenti violenti e minacciosi contro altri cittadini. Ora il giovane dovrebbe tornare a Borgosesia. «E si vigilerà – assicura il sindaco -. Noi siamo qui sempre presenti e le forze dell’ordine altrettanto, vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni».

