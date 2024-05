Tso per il giovane di Borgosesia denunciato tre volte in un giorno. Per una settimana il 28enne sarà sottoposto al trattamento sanitario, poi deciderà il giudice.

Sottoposto ad Accertamento sanitario obbligatorio e, a stretto giro, a Trattamento sanitario obbligatorio il 28enne di Borgosesia che lo scorso fine settimana è riuscito a collezionare tre denunce in un solo giorno. Il giovane aveva inizialmente distrutto la corona d’alloro deposta ai piedi del monumento ai Caduti, poi aveva creato problemi a una donna e a suo figlio, ed era stato notato in giro per il centro con un coltello da cucina in mano.

E’ stato il sindaco Fabrizio Bonaccio a inviare il soggetto a Vercelli per affidarlo alle cure psichiatriche, e alla procura. Si tratta di un cittadino italiano nato nel 1996 a Casablanca, in Marocco.

Attualmente sottoposto a Trattamento sanitario

«Informo la cittadinanza – spiega Bonaccio – che l’uomo è attualmente sottoposto a Trattamento sanitario obbligatorio, con durata prevista di 7 giorni. Al termine di questo, sarà la procura a stabilire quale percorso dovrà intraprendere per essere messo in condizione di non ledere a se stesso e agli altri».

«Voglio assicurare alla cittadinanza che, per quanto compete al mio ruolo di Sindaco di questa città, seguo costantemente gli sviluppi e mi auguro fortemente che la Magistratura tenga conto della situazione creata da questo soggetto a Borgosesia, prendendo di conseguenza le dovute misure atte a scongiurare che tali problemi si ripetano».

La giornata di follie

I fatti si sono svolti in rapida successione. Prima, l’atto vandalico contro la corona d’alloro dedicata ai Caduti, poi il soggetto si sarebbe reso responsabile di ulteriori comportamenti censurabili.

Sabato pomeriggio se l’era presa con una donna che stava rientrando a casa con il figlio piccolo. E’ accaduto in piazza Garibaldi. C’è stato un primo intervento di carabinieri e polizia locale per calmare l’uomo.

Poche ore dopo è però tornato a far parlare di sé, e a generare preoccupazione tra la gente, anche perchè è stato notato girare tra la folla in occasione della festa che animava il centro città con un coltello da cucina. Nuovamente individuato, per evitare che provocasse altri problemi, è stato portato in caserma dai carabinieri. Nel solo giorno di sabato il nordafricano si è così ritrovato con tre denunce.

“Capisco l’apprensione dei cittadini”

A fronte dei fatti accaduti, il sindaco rivolge un pensiero ai cittadini preoccupati per la gestione della problematica.

«Ho letto diverse considerazioni sui social – spiega Bonaccio – e capisco l’apprensione dei borgosesiani: non sono un sindaco che prima annuncia e poi agisce, sono un amministratore che prima di tutto si impegna per risolvere i problemi, cercando le migliori soluzioni per tutelare la popolazione, la mia gente. Poi, come è giusto che sia, do completa e corretta informazione su quanto accaduto. Questo è, e sarà sempre, il mio primario obiettivo».

