Borgosesia, rimpasto in giunta dopo l’esonero di Nunziata

Nuovo assetto per la giunta comunale di Borgosesia a un paio di settimane dal “caso” di Francesco Nunziata, cui erano state tolte le deleghe. Nelle ultime ore il sindaco Fabrizio Bonaccio ha provveduto a rimodulare la composizione dell’esecutivo e a ridefinire l’assegnazione delle deleghe, con l’ingresso di un nuovo assessore e una redistribuzione di alcuni incarichi strategici.

«Con piacere, accogliamo in giunta Tatiana Bernardi – dice il sindaco – rimasta esclusa per un soffio all’indomani delle elezioni, e oggi entrata a far parte della squadra di governo con le deleghe al commercio e aree mercatali, in linea con le sue competenze professionali».

I nuovi incarichi

«Ho poi provveduto ad assegnare nuovi incarichi alla vice sindaco Eleonora Guida, a Marco Buonamici e a Paolo Urban: tre validi amministratori, che aggiungono ai loro fronti di impegno altri settori importanti, che ritengo “nelle corde” di ciascuno di loro».

Nel dettaglio, la delega al settore sociale viene assegnata alla vicesindaco Eleonora Guida, che già detiene, tra le altre, le competenze su urbanistica e ambiente. La delega all’edilizia popolare passa invece a Marco Buonamici, il quale cede a Bernardi commercio e aree mercatali ma conserva le deleghe a eventi e turismo. A Paolo Urban, già titolare di trasporti, sport e rapporti con le associazioni, viene attribuita anche la delega ai servizi cimiteriali.

