Borgosesia, riparte l’oratorio e arriva il nuovo coadiutore. LE FOTO

Borgosesia, riparte l’oratorio e arriva il nuovo coadiutore.

Festa all’oratorio di Borgosesia nella giornata di domenica per l’apertura dell’anno catechistico. L’evento ha seguito il classico schema, con la messa celebrata al campo e nel pomeriggio i giochi e le attività per i bambini.

La giornata è stata anche l’occasione per salutare il coadiutore don Daniel Corrias che presto lascerà Borgosesia per un nuovo incarico, e per dare il benvenuto a don Michele Balzaretti chiamato a sostituirlo.

La messa all’aperto e le attività

Apertura del catechismo con tanti bambini e tante famiglie, come da tradizione all’oratorio cittadino. Al campo la messa celebrata dal parroco don Gianluigi Cerutti, seguita dalla benedizione dell’area giochi e del campo da calcio rinnovati grazie alla beneficenza. Poi il pranzo nelle sale dell’oratorio preparato dallo staff cucina, infine i giochi e i laboratori.

Attività che quest’anno hanno preso riferimento da “Inside out 2” il film animato dedicato alle emozioni. Così, in ognuna delle nove postazioni, i bambini hanno affrontato le prove incentrate su un diverso stato d’animo (tristezza, rabbia, paura, disgusto, gioia, imbarazzo, noia, ansia, invidia, nostalgia) pensate e realizzate dai giovani animatori del centro parrocchiale.

Un nuovo coadiutore

La festa segna anche l’avvicendamento del sacerdote incaricato di coordinare l’attività dell’oratorio. Don Daniel lascerà a breve l’incarico, chiamato ad affiancare al Sacro Monte di Varallo don Angelo Porzio nella gestione spirituale del santuario. Il giovane sacerdote era arrivato a Borgosesia nell’ottobre 2021, proprio in occasione della festa dell’oratorio, come diacono.

Il nuovo incarico non lo porta molto lontano e sarà possibile rivederlo in città. Primo giorno da borgosesiano invece per don Michele Balzaretti, altro giovane diacono, che sarà il nuovo responsabile dell’oratorio; attualmente è in servizio nella parrocchia di Sant’Antonio a Novara.

