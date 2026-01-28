Borgosesia, col robot ortopedico interventi aumentati del 146 per cento. «Risultato del lavoro di un’equipe qualificata e della volontà dell’Asl di investire in tecnologie».

Borgosesia, col robot ortopedico interventi aumentati del 146 per cento

È sempre più impegnato “Mako”, il robot ortopedico dell’ospedale di Borgosesia. Grazie a questo sistema chirurgico altamente tecnologico, prosegue con risultati sempre più rilevanti, l’attività di interventi di protesi del ginocchio e dell’anca all’ortopedica del “Santi Pietro e Paolo”.

Mako, che è stato installato nel gennaio del 2024, in due anni ha permesso di effettuare 140 interventi di cui 109 protesi totali di ginocchio, 20 monocompartimentali di ginocchio e 11 protesi totali d’anca (quest’ultima è stata introdotta da aprile 2025). Rispetto al 2024 quando erano stati realizzati 56 interventi, il 2025 ha registrato una crescita importante con un incremento del 146 per cento.

Già programmate 38 protesi

Anche il 2026 si è già aperto con un andamento positivo: in pochi giorni è stata effettuata una seduta operatoria robotica nella quale sono state eseguite una protesi monocompartimentale di ginocchio e una protesi totale d’anca. Per i primi mesi dell’anno sono già programmate 38 protesi di ginocchio e 6 protesi totali d’anca.

«Questo è segno di una crescente domanda e di un’organizzazione sempre più strutturata per accogliere i pazienti candidati a questo tipo di interventi, dei quali oltre un terzo degli operati risiede nel territorio dell’Asl Vercelli» commenta il direttore generale Marco Ricci -.

Persone da altre Asl a Borgo

«Una quota significativa doi pazienti – prosegue Ricci – proviene inoltre da altre Asl piemontesi limitrofe e si registra anche un primo interessante afflusso di pazienti provenienti da fuori regione, indicatore dell’attrattività crescente del servizio. La crescita della chirurgia robotica all’ospedale di Borgosesia è il risultato del lavoro di un’équipe altamente qualificata e della volontà dell’Azienda di investire in tecnologie che migliorano qualità e sicurezza delle cure. Continueremo su questa strada, sostenendo formazione, innovazione e sviluppo di tecniche sempre più efficaci e meno invasive».

Attualmente sono cinque gli specialisti ortopedici-traumatologi dell’Asl Vercelli formati e certificati all’utilizzo della piattaforma robotica Mako, nell’equipe diretta dal dottor Mauro Loris Finotto, responsabile della struttura Tecnologie ortopediche e traumatologiche rigenerative e innovative, afferente al dipartimento chirurgico diretto dal dottor Domenico Costantino Aloj.

Nuova tecnologia in arrivo

Nei prossimi mesi verrà inoltre introdotta una nuova tecnica chirurgica: la protesizzazione dell’anca mediante approccio Direct Superior, un’evoluzione mini-invasiva che consente di accedere all’articolazione senza tagliare i muscoli e preservando i principali tendini.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook