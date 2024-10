Borgosesia, tanti bei ricordi per don Daniel che lascia l’oratorio. Arrivato tre anni fa, il sacardote ha iniziato un nuovo servizio al Sacro Monte di Varallo.

Ha salutato i suoi ragazzi con abbracci, sorrisi e fotografie. L’altra domenica, dopo tre anni trascorsi nella parrocchia di Borgosesia, don Daniel Corrias ha concluso l’incarico pastorale tra i giovani come coordinatore dell’oratorio. Sono stati tantissimi i ragazzi e i bambini che, in occasione della festa per l’apertura dell’anno catechistico, hanno voluto scambiare gli ultimi momenti in compagnia del sacerdote. Il quale ha ora preso servizio al Sacro Monte di Varallo, a fianco di don Angelo Porzio.

Il sacerdote ha quindi concluso il suo percorso a Borgosesia, anche se in città tornerà ancora. «Sono andato via lunedì sera, dopo aver sistemato le ultime cose e lasciato le chiavi a don Michele, il mio successore – dice don Daniel -. Tornerò però ancora nei weekend per aiutare con le messe festive».

Tre anni di lavoro in parrocchia

Don Daniel Corrias è giunto a Borgosesia nell’ottobre 2021, ancora da diacono, e un anno dopo è diventato sacerdote con l’incarico di responsabile dell’oratorio. Sono stati anni di esperienze vissute con i giovani, di tanti momenti da ricordare, di emozioni.

«Di ricordi speciali ne ho davvero tanti – racconta il sacerdote -. Il più bello è forse legato al weekend passato con gli animatori a Macugnaga: una due giorni di avvio dell’anno pastorale, dove ho loro comunicato che sarei andato via, quando la mia partenza non era ancora pubblica. Quei giorni li ho vissuti godendomi ogni singolo attimo in compagnia dei “miei” ragazzi».

Tre anni che resteranno indelebili nel percorso personale del sacerdote: «Con i giovani mi mancheranno soprattutto i sabato sera e le chiacchierate dopo la messa domenicale delle undici – dice -. Dei più piccoli mi mancheranno le prediche con loro». A guidare l’oratorio di Borgosesia c’è ora don Michele Balzaretti, diacono di 28 anni originario della parrocchia di Sant’Antonio in Novara, che domenica ha fatto conoscenza con la nuova realtà.

