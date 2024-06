Borgosesia, tre studenti dell’Ipsia al secondo posto del “Talent factor”. I ragazzi della quinta elettrici hanno elaborato un sistema per migliorare la gestione delle bottiglie di vetro targate Valverde.

Borgosesia, tre studenti dell’Ipsia al secondo posto del “Talent factor”

E’ stato premiato con il secondo posto il progetto di tre studenti della quinta A Elettrici dell’Ipsia “Magni” presentato al concorso nazionale “Talent factor: together for students”. Il sistema di trasporto ed elevazione per bottiglie di vetro elaborato da Oleg Doroshenko, Yaftar Gyabaah James e Simone Gugliermina, ha colpito i tecnici del team dell’azienda Refresco e dell’agenzia Adecco promotori dell’iniziativa per far emergere le competenze degli studenti.

I giovani allievi del “Magni” hanno partecipato alla finale svolta a Milano con le altre squadre vincitrici della fase locale, territorialmente legata agli stabilimenti Refresco dislocati in Piemonte, Lombardia, Veneto e Abruzzo. Ad accompagnarli il professor Emiliano Granelli che, insieme al collega Francesco Carrera, ha fatto da tutor ai ragazzi durante le varie fasi del concorso.

Il problema degli scarti del vetro

Il lavoro di Doroshenko, James e Gugliermina si è dedicato alla gestione degli scarti del vetro proponendo una soluzione per ottimizzare la procedura di smaltimento puntando sulla sicurezza degli operatori. Nel dettaglio, i tre hanno proposto un sistema di trasporto ed elevazione del vetro sulla piattaforma di smaltimento utilizzando una cremagliera.Questo consente al nastro trasportatore e all’elevatore di ruotare verso sinistra e destra con un angolo prestabilito evitando l’accumulo delle bottiglie sottostanti.

Per arrivare all’elaborazione finale, i ragazzi hanno effettuato due visite allo stabilimento di acque minerali Valverde di Quarona per conoscere il processo produttivo, approfondire le richieste dell’azienda e confrontarsi sulle informazioni tecniche.

Una bella occasione di confronto

Il progetto della quinta elettrici è stato considerato “il migliore dal punto di vista della fattibilità e della sicurezza”, superato nella graduatoria finale solo dall’elaborato dell’Iti “Da Vinci” di L’Aquila.

«E’ stata un’occasione unica – dice James -. Abbiamo ascoltato presentazioni di progetti di altissimo livello, tutti molto interessanti e ben articolati. Per questo, ancora di più siamo soddisfatti del nostro secondo posto».

La squadra dell’Ipsia “Magni” era anche la più piccola di numero: «Solo in tre, ma molto motivati – evidenzia Doroshenko -. Siamo contenti di aver portato avanti il nome della scuola facendo concorrenza, noi di un istituto professionale, agli studenti di istituti tecnici le cui squadre avevano ben più componenti della nostra. Ci ha anche stupito, e gratificato, come i responsabili dell’azienda abbiano preso in così seria considerazione le nostre idee e proposte: non mi aspettavo che gente così importante potesse darci così tanta attenzione».

La soddisfazione dell’insegnante

Impressione condivisa da Gugliermina: «Mentre presentavamo i nostri progetti, i componenti della giuria commentavano e davano consigli, con molta serietà e professionalità. Senza saperlo, peraltro, abbiamo scoperto che la nostra idea ricalca qualcosa di esistente: dopo la premiazione un rappresentante di uno stabilimento Refresco è venuto a dirci che loro usano proprio un meccanismo di smaltimento delle bottiglie simile a quello che abbiamo progettato».

Soddisfatto il tutor Granelli: «E’ stata sicuramente un’opportunità formativa per tutti che ha evidenziato come i nostri ragazzi abbiano grandi talenti, capacità tecniche e creative e sappiano lavorare in gruppo, elementi su cui le aziende oggi puntano molto. I nostri tre vincitori, così come molti altri dei nostri studenti, hanno competenze che davvero possono incidere in modo significativo e a vari livelli nel mondo del lavoro».

