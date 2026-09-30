Borgosesia, vittoria sfumata nel finale: il Chisola agguanta il 2-2

Il Borgosesia pareggia 2-2 sul campo del Chisola nel recupero disputato oggi, mercoledì 30 settembre. Le squadre hanno giocato l’ultima parte della gara d’esordio del campionato, interrotta al 23’ della ripresa per un infortunio all’arbitro. I granata ripartivano con un vantaggio di 2-1, ma una rete di Garbellini al 42’ del secondo tempo ha fatto sfumare la possibilità di conquistare i tre punti.

Il risultato maturato prima della sospensione portava la firma di Cum, autore di due gol ravvicinati al 28’ e al 30’ del primo tempo. Garbellini aveva poi accorciato le distanze al 16’ della ripresa. La doppietta iniziale non è bastata al Borgosesia, raggiunto nelle battute conclusive di una partita che si è completata davanti a circa cento spettatori, su terreno sintetico e con cielo coperto.

Garbellini colpisce nel finale

Alla ripresa non potevano essere schierati i giocatori già sostituiti nella parte di gara disputata in precedenza. Thomas Forzatti ha disposto il Borgosesia con il 4-2-3-1, affidando a Bazzan, Gheller e Gerbino il compito di sostenere Berni. Lo spezzone è stato segnato da nervosismo e continue interruzioni, mentre il Chisola ha cercato di aumentare la pressione senza trovare subito occasioni decisive.

I padroni di casa si sono resi pericolosi con un colpo di testa di Hrom, terminato alto. Il vantaggio granata ha resistito fino al 42’, quando Garbellini si è accentrato dalla sinistra e ha concluso verso il secondo palo: il pallone ha colpito il legno interno ed è entrato. Nel finale, compresi i sei minuti di recupero, entrambe le squadre hanno cercato il sorpasso, ma le difese hanno impedito altri gol.

Domenica arriva il Sestri Levante

Con questo pareggio il Borgosesia sale a sei punti e si colloca a metà classifica. Dopo cinque partite, il bilancio è di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. La giovane squadra di Forzatti continua ad accumulare esperienza, con una rosa profondamente rinnovata e dall’età media molto bassa. Resta però il rammarico per un successo che, alla ripresa del match, era ancora alla portata.

Il prossimo appuntamento è domenica 4 ottobre alle 15, al Comunale, contro il Sestri Levante. La formazione ligure, ambiziosa ma alle prese con un avvio difficile, arriva dopo l’esonero di Ruvo. Davanti al proprio pubblico servirà un’altra prova di maturità per proseguire il cammino e cercare una vittoria in un campionato che, in queste prime giornate, si sta mostrando equilibrato.

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