Cane abbandonato e senza cibo: denunciati i proprietari

Dopo alcune segnalazioni, i carabinieri forestali di Oleggio e Borgolavezzaro sono intervenuti in una abitazione chiusa a Castelletto Ticino. Qui un cane da diversi giorni era detenuto al buio e senza acqua e cibo. I continui e prolungati guaiti dell’animale, provenienti da un appartamento aveva infatti allarmato alcuni cittadini. Che hanno avvisato i carabinieri forestali.

Individuati i proprietari della casa e contattati telefonicamente, i carabinieri hanno avuto conferma che mancavano effettivamente da diversi giorni, trovandosi in una Regione lontana. E non sarebbero stati in grado di tornare a prendersi cura dell’animale a breve.

Liberata la bestiola

La pattuglia intervenuta quindi, con l’ausilio del servizio veterinario di Asl Novara, i vigili del fuoco e il comune di Castelletto Ticino, ha forzato la porta dell’abitazione e ha messo in salvo l’animale.

Il cane, privo di acqua e cibo, secondo i veterinari risultava denutrito. E costretto in un ambiente inidoneo privo di luci e areazione. Era anche in pessime condizioni igieniche, e per questo è stato sottoposto alle cure del canile. I proprietari dell’abitazione sono stati denunciati per il reato di abbandono di animale e detenzione in condizioni incompatibili che ne causano gravi sofferenze.

