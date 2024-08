Calcinacci pericolanti al sesto piano, intervento con l’autoscala a Quarona. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza un condominio.

Allarme l’altro giorno a Quarona perché alcuni calconacci rischiavano di staccarsi da un condominio, con il rischioche colpissero qualcuno sotto l’edificio. E’ accaduto nella mattinata di sabato: intorno alle 11 una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Vercelli con l’autoscala e una del distaccamento di Varallo Sesia sono infatti intervenute in corso Rolandi.

Un’operazione spettacolare, compiuta grazie all’autoscala che ha portato un vigile del fuoco fino all’altezza del sesto piano dell’edificio.

Situazione risolta

Arrivate sul posto le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata, per fortuna prima che accadesse qualcosa. Come accennato, l’autoscala ha dovuto arrivare da Vercelli perché la stazione di Varallo ne è tuttora sprovvista, nonostante addirittura uno sciopero degli operatori.

