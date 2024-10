Da Borgosesia un ricordo affettuoso per Laura Guasti. «Se n’è andata un’anima pura, una donna dalla coscienza innocente».

Da Borgosesia un ricordo affettuoso per Laura Guasti

Da Piera Mazzone pubblichiamo un ricordo di Laura Guasti, scomparsa qualche giorno fa a 85 anni. Una donna che moltissimi borgosesiani conoscevano di vista per averla vista durante qualche evento, soprattutto in ambito culturale.

«Laura Guasti: il nome forse non evoca a molti una persona nota, non importa, era un’anima buona, come recitava l’epigrafe, citando le Beatitudini: “Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio”. Laura aveva la coscienza pulita, il cuore puro, innocente, pareva ingenua, mentre le sue parole erano sempre filtrate dall’affetto e dalla sincerità. Era cugina di Alice Freschi e con lei partecipava ad eventi, manifestazioni, concerti, presentazioni: indossava sempre originali collane di perle o di pietre dure, era attenta e partecipe, ma il lampeggiare del suo sguardo lasciava trasparire uno spirito ironico. Attenta osservatrice, coglieva particolari che spesso vengono ignorati, regalando un valore speciale alle persone che considerava amiche. Era naturale volerle bene per la semplicità, che non scadeva mai nella dabbenaggine, e la tranquilla bontà.

Laura si è spenta all’Hospice di Gattinara ed è stata sepolta a Ciano D’Enza, in provincia di Reggio Emilia, il suo paese d’origine, ma il suo ricordo resterà in Valsesia. Si inizia ad esistere quando qualcuno se ne accorge: Laura mi ha insegnato l’umiltà di accogliere sia la vita che la morte, con la stessa serenità».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook