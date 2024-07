Da Igea altre due apparecchiature per l’ospedale di Borgosesia. Arrivati un ecografo portatile per il pronto soccorso e un sistema di compressione toracica.

Da Igea altre due apparecchiature per l’ospedale di Borgosesia

Igea ancora una volta si impegna per l’ospedale di Borgosesia. Martedì pomeriggio sono state presentate le ultime significative donazioni di Igea Salute Prevenzione, Vita Odv, a favore del presidio ospedaliero della Valsesia: un ecografo portatile per il pronto soccorso e un sistema di compressione toracica per il reparto di cardiologia.

Presenti alla consegna dei macchinari oltre alla presidente di Igea, Maria Filippa Di Biase, anche le numerose volontarie che hanno favorito la raccolta fondi.

L’ecografo portatile

In particolare al pronto soccorso dell’ospedale di Borgosesia è stato donato un ecografo portatile (corredato da trolley) del valore di 13.800 euro. Si tratta di un apparecchio molto utile per la medicina d’urgenza, in quanto permette di effettuare attività diagnostica in mobilità.

«È dotato di 3 sonde: per cuore, torace e vascolare per tessuti molli – ha spiegato il direttore del pronto soccorso Matteo Brustia -. Da qualche settimana è a nostra disposizione, è un apparecchio intuitivo per tutti gli specialisti, grande facilità. È nuovo ma molto usato». Il direttore sanitario Fulvia Milano ha ribadito: «E’ un apparecchio di ultima generazione per il pronto soccorso».

E il direttore generale Eva Colombo ha sottolineato: «Grazie a Igea per vicinanza e sostegno costante e per la capacità di coinvolgere il territorio con tanti eventi di raccolta fondi». Il sistema di compressione toracica per cardiologia ha invece un valore di 21mila euro.

