Dopo appena tre anni don Gianluigi lascia Borgosesia. Nuovo parroco sarà don Enzo Sala. A fine gennaio il saluto alla comunità e il cambio della guardia.

Il parroco don Gianluigi Cerutti lascia Borgosesia: la notizia è stata data ai fedeli durante le messe celebrate nel fine settimana in chiesa parrocchiale e nelle frazioni. La comunicazione ufficiale è arrivata con la lettera del vescovo Franco Giulio Brambilla.

«Il vostro parroco don Gianluigi Cerutti mi ha chiesto di poter lasciare la responsabilità della guida delle parrocchie di Borgosesia – ha scritto il vescovo -. E stata una richiesta molto meditata e sofferta, per la ricchezza di relazioni e legami che ha costruito in questi tre anni vissuti tra voi. Ciò nonostante, mi ha domandato di essere destinato in una realtà parrocchiale meno complessa e articolata dal punto di vista gestionale e amministrativo, dove avrebbe potuto trovare una dimensione più affine alle sue attitudini e al suo stile ministeriale. Ho deciso di rispondere al suo desiderio chiedendogli di assumere l’incarico di parroco della parrocchia di Santa Rita, a Novara».

Era arrivato nell’ottobre 2021

Originario di Borgomanero, classe 1960, don Cerutti è arrivato a Borgosesia nell’ottobre 2021 per sostituire don Ezio Caretti. La sua prima celebrazione era stata in occasione della festa in oratorio per l’inizio del catechismo. Ora, il suo servizio a Borgosesia si avvia alla conclusione: resterà parroco sino a fine gennaio.

Il nuovo parroco arriva da Gozzano

Dall’1 febbraio la comunità parrocchiale conoscerà il sostituto: don Enzo Sala, attuale parroco a Gozzano.

«Dopo essermi consultato con il Consiglio episcopale novarese – ha anticipato monsignor Brambilla nel testo letto in chiesa -, ho chiamato don Enzo Sala a sostituire don Gianluigi. Don Enzo arriva tra voi con un grande bagaglio di esperienza pastorale, costruito in oltre quarant’anni di impegno come parroco, gli ultimi dei quali a Gozzano, dove proprio nelle scorse settimane ha festeggiato i sedici anni di presenza».

«Sono certo che saprà inserirsi nel cammino delle vostre parrocchie e della vostra Unità pastorale missionaria, e che voi imparerete sin da subito ad apprezzare la sincerità del cuore e le qualità dell’animo di un uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla Chiesa e l’intero suo ministero alle persone la cui cura spirituale gli era stata affidata».

