Due nuovi Maestri del lavoro di Quarona: uno riceverà l’onorificenza al Quirinale. Insigniti Fabrizio Bozzo Rolando e Federica Boscaro, assieme ad altri tre vercellesi.

Due nuovi Maestri del lavoro di Quarona: uno riceverà l’onorificenza al Quirinale

In occasione della festa del Primo Maggio, si è tenuta a Torino la consueta cerimonia di consegna dell’attestato ai nuovi Maestri del lavoro. In provincia di Vercelli l’onorificenza è stata assegnata a cinque persone, due delle quali sono di Quarona. Si tratta di Fabrizio Bozzo Rolando e di Federica Boscaro. Tra l’altro Bozzo Rolando è stato anche sorteggiato (assieme a un altro piemontese) per andare a ritirare l’onorificenza direttamente dal presidente Sergio Mattarella, il prossimo ottobre al Quirinale.

Nella foto qui sopra, quattro dei cinque nuovi Maestri vercellesi e valsesiani con il “console” Celestino Tarchetti. Da sinistra a destra: Sergio Benedetto Cerrato, Celestino Tarchetti, Federica Boscaro, Robertino Genova e Fabrizio Bozzo Rolando. Insignito anche Giuseppe Lentinim che però non è andato fare la foto.

Che cosa rappresentano i Maestri del lavoro

Per ricevere la nomina a Maestri del lavoro bisogna avere alle spalle almeno 25 anni di attività nella stessa azienda oppure trenta in totale anche in più aziende. In tutto, a Torino sono state assegnate 83 stelle al merito del lavoro a lavoratori (in attività e non) piemontesi.

Fabrizio Bozzo Rolando è impiegato allo Scatolificio Varallese di Quarona. Federica Boscaro, anche lei di Quarona, è quadro delle Poste Italiane di Vercelli. Sergio Benedetto Cerrato, di Vercelli, operaio ora in pensione, della Compagnia Generale Trattori di Vercelli. Giuseppe Lentini, di Tricerro, quadro ora in pensione, della Zschimmer Schwarz di Tricerro. Infine Robertino Genova, di Cigiano, impiegato alla Tinfor Srl di Formigliana.

