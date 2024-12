«E’ sfuggita “L’eredità” a una impiegata di Borgosesia. Nel quiz su Rai Uno Elisabetta Mazzone ha dovuto fermarsi di fronte alla “ghigliottina”.

E’ sfuggita “L’eredità” a una impiegata di Borgosesia

Anche una borgosesiana a “L’Eredità”, quiz televisivo in onda tutte le sere su Rai Uno. E’ Elisabetta Mazzone, concorrente alla puntata trasmessa mercoledì. Nonostante non sia riuscita ad arrivare alla “ghigliottina”, ultima prova per aggiudicarsi il montepremi, ha comunque realizzato un sogno.

Elisabetta, impiegata di 47 anni, è originaria di Valduggia e residente a Borgosesia con la famiglia. E’ apparsa la scorsa settimana nel popolare programma condotto da Marco Liorni nella fascia preserale. «Amo i quiz televisivi, li ho sempre guardati – racconta Mazzone -. Una passione che ho trasmesso anche ai miei figli, e sono stati proprio loro a incoraggiarmi a mandare l’iscrizione. Ho inviato la richiesta per partecipare, e circa un anno fa sono stata chiamata dalla produzione».

LEGGI ANCHE: Famiglia di Borgosesia protagonista in tivù con “Reazione a catena”

Il primo test

«Mi hanno fatto un colloquio durato una ventina di minuti, nel quale ho dovuto rispondere a una serie di domande, come fosse un esame scolastico. Non mi è stato comunicato subito il responso, ma ho dovuto attendere una settimana: mi hanno richiamata per dirmi che la prova era andata bene e che avrei preso parte alla trasmissione».

I concorrenti di ogni puntata sono sette che si sfidano in più prove rispondendo a domande di attualità e cultura generale, fino ad arrivare al gioco finale, la cosiddetta “Ghigliottina”. Seppur non sia riuscita a concludere con successo la sfida, per Mazzone è stato ugualmente un successo: «Oltre a essere stata felice ed entusiasta per l’esperienza – dice – sono molto contenta di aver evitato figuracce».

Un ambiente quasi familiare

Per la borgosesiana è stata un’ottima esperienza: «Quando sono arrivata a Roma per registrare la puntata ero molto agitata, anche imbarazzata ad entrare negli studi televisivi di quel programma che ho sempre vissuto a casa – conclude Mazzone -. Non mi aspettavo invece tanta serenità e tranquillità, mi hanno trattata tutti come fossimo vecchi amici, lo stesso presentatore Marco Liorni ci ha messo subito a nostro agio. Spero di poter ripetere l’esperienza perchè mi ha dato e mi lasciato veramente molto».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook