Entra in azione maxi-aspirapolvere per tenere pulita Borgosesia. In funzione il nuovo mezzo di cui si è dotata la Seso per il centro cittadino.

Entra in azione maxi-aspirapolvere per tenere pulita Borgosesia

E’ una sorta di bidone aspiratutto in formato gigante. Si chiama “Glutton” ed è il nuovo dispositivo di cui si è dotata Seso Ambiente su richiesta del Comune di Borgosesia. «Ho chiesto a Seso di attrezzarsi per curare a fondo la pulizia della città – spiega il Sindaco Fabrizio Bonaccio – in linea con gli obiettivi di ordine e decoro degli spazi comuni che da sempre la nostra amministrazione si è posta».

Aspira e sanifica ovunque

E’ l’amministratore unico di Seso, Marisa Varacalli, a spiegare le caratteristiche della nuova macchina in dotazione all’azienda. «Si tratta di un sanificatore urbano, dotato di una lancia ad acqua e di una straordinaria potenza di aspirazione, capace di garantire una pulizia accurata perché consente la raccolta di svariate tipologie di rifiuti. Da quelli più piccoli come i mozziconi di sigarette fino a quelli più voluminosi, permettendo anche l’aspirazione di tutti i rifiuti che si annidano negli angoli più difficili».

Il macchinario, di produzione belga, è utilizzato in diverse città in Italia e nel mondo (ben 6mila città e 70 Paesi) e si caratterizza per essere innovativo e rispettoso dell’ambiente. Dotato di due motori elettrici distinti, ha un’autonomia che può durare fino a 14 ore e si ricarica con una normale presa elettrica domestica.

In funzione 6 giorni alla settimana

«Uno dei nostri addetti utilizzerà questa macchina – spiega ancora Varacalli – che sarà operativa 6 giorni su 7, per 6 ore al giorno e verrà impiegata nel centro città. Le caratteristiche di questo nuovo strumento di cui Seso si dota permetteranno di utilizzarlo in situazioni molto diverse, su diverse superfici e, in caso di necessità, ne potrà essere disposto anche l’utilizzo di prima mattina in quanto è assolutamente silenzioso».

