Entro il mese i primi interventi di cataratta a Borgosesia

All’Asl Vercelli è in fase di svolgimento il concorso per oculisti che andrà a potenziare sia Borgosesia che Vercelli, a cui si sono iscritti una ventina di candidati. Contrariamente a quanto accade per la rianimazione, in questo caso il personale non dovrebbe proprio mancare. Se non ci saranno intoppi, al “Santi Pietro e Paolo” la nuova oculistica sarà pronta già dalla fine del mese di novembre.

Grazie alla poltrona del Lions club Valsesia

L’altra settimana è stata consegnata anche la poltrona di chirurgia oftalmica donata dal Lions Club Valsesia. La poltrona è infatti utilizzata per effettuare interventi di cataratta, che costituiscono circa l’ottanta per cento dell’attività oculistica. Avere questo servizio sul territorio rappresenta un grosso vantaggio per i cittadini che devono affrontare il pre- ricovero, l’operazione e i controlli post-operatori senza gravosi spostamenti, e comporterà anche una riduzione delle liste d’attesa.