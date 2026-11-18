La chiesa di Bettole, a Borgosesia, non è bastata ad accogliere tutte le persone arrivate per l’ultimo saluto a Fernando Mancin, morto a 86 anni nella sua abitazione di Fenera San Giulio. Il funerale, celebrato la scorsa settimana, è stato accompagnato dai canti degli Alpin dal Rosa, il coro di cui faceva parte. Una grande partecipazione che ha commosso la famiglia e testimoniato quanto l’uomo fosse conosciuto e benvoluto.

Accanto alla moglie Loredana, ai figli e ai nipoti si sono stretti amici, conoscenti e rappresentanti delle associazioni alle quali aveva dedicato tanto tempo. Il paese ha voluto ricambiare l’affetto ricevuto da una persona che, pur arrivata da lontano quando era ancora un ragazzino, aveva saputo costruire a Borgosesia una vita ricca di relazioni e di impegno.

Dal Polesine a Bettole, una vita ricca di legami

Fernando Mancin aveva appena tredici anni quando, con la famiglia, aveva lasciato Contarina, in provincia di Rovigo. Erano gli anni della grande alluvione del Polesine, che aveva sconvolto intere comunità e costretto molte persone ad abbandonare le proprie case. A Bettole aveva trovato una nuova casa, mettendo radici in quella frazione che sarebbe rimasta per sempre un punto di riferimento.

Anche la moglie Loredana Vidale era originaria del Polesine. Insieme avevano condiviso 62 anni di matrimonio e cresciuto i figli Flavio e Barbara. Fernando aveva lavorato in diverse ditte della zona, senza mai rinunciare agli impegni associativi. La famiglia e la disponibilità verso gli altri erano due aspetti fondamentali della sua vita quotidiana.

Gli alpini e la passione per il canto

Tra le realtà alle quali era maggiormente legato c’era il gruppo alpini di Aranco, di cui era un componente attivo e sempre presente. «È stato sempre un alpino attivo e disponibile – ricorda Gianni Mora, già presidente del gruppo aranchese e della Valsesiana -. Presente a tutti gli appuntamenti, su di lui si poteva sempre contare». Una testimonianza che racconta il suo spirito di servizio e la generosità.

La passione per la musica lo aveva inoltre portato a entrare nel coro sezionale Alpin dal Rosa, dove aveva trovato un altro modo per coltivare l’amicizia e il legame con le penne nere. Proprio i compagni di canto hanno voluto accompagnarlo durante il funerale. Le loro voci hanno reso ancora più intenso il saluto a un amico con cui avevano condiviso tante esperienze.

Il suo baccalà era diventato una specialità del paese

A Bettole il nome di Fernando Mancin resterà legato anche a una tradizione gastronomica molto amata. Per anni era stato una delle colonne del Comitato carnevale della frazione, ricoprendo il ruolo di cuoco principale. Il celebre “Baccalà alla Mancin” era diventato un appuntamento atteso durante la festa che il gruppo organizzava all’inizio di settembre, mantenuta fino a qualche anno fa.

Una ricetta che raccontava anche il legame con il Polesine, la terra dalla quale era partito da bambino e che continuava a portare nel cuore. Per chi partecipava alle iniziative del comitato, quel piatto era ormai indissolubilmente associato al suo nome. Dietro i fornelli ritrovava il piacere di stare insieme, contribuendo alla riuscita delle feste e alla vita della comunità.

Il ricordo della figlia: “Era il nostro porto sicuro”

Fernando Mancin lascia la moglie Loredana, i figli Flavio con Miriam e Barbara con Antonio, e i nipoti Lucia, Sofia, Paolo e Federico. A nome dei familiari, Barbara ha voluto ringraziare quanti hanno partecipato al rosario e alle esequie. «Con tutta la famiglia ringraziamo di cuore tutte le persone che sono venute a salutarlo e ci hanno dimostrato affetto e vicinanza». Una presenza numerosa che ha profondamente colpito tutti.

Nel messaggio della figlia emerge soprattutto il ritratto di un padre altruista, pronto ad aiutare il prossimo e capace di trasmettere valori importanti. «Il mio papino era un uomo speciale, altruista, benvoluto, sempre pronto ad aiutare e a combattere per il prossimo». E ancora: «Era il nostro faro, il nostro porto sicuro». Parole che racchiudono l’amore di una famiglia e spiegano il grande affetto dimostrato da tutta la comunità.

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