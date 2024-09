Festa in piazza a Borgosesia con la Color Run. FOTO E VIDEO

Festa in piazza a Borgosesia con la Color Run. L’evento ha concluso in bellezza un pomeriggio ricco di appuntamenti.

Festa in piazza a Borgosesia con la Color Run

Centinaia di persone in piazza nel pomeriggio di oggi a Borgosesia in occasione della Color Run, la corsa a colori che ogni volta coinvolge soprattutto tantissimi giovani ma anche numerose famiglie. Un’iniziativa che chiudeva un pomeriggio con le associazioni in piazza, nell’ambito di un fine settimana dedicato allo sport e al divertimento. Ieri è arrivato anche Stefano Sottile, applaudito per il suo quarto posto alle Olimpiadi di Parigi.

Una festa per bambini, ragazzi e adulti

Oggi sono stati ancora protagoniste le associazioni coittadine, appunto sino al tardo pomeriggio quando la Color Run ha concluso la manifestazione dedicata allo sport: bambini, ragazzi e adulti si sono dati appuntamento in piazza per partecipare alla corsa a colori, su un percorso cittadino. Centinaia al via e chi ha acquistato il kit che comprendeva la maglietta ufficiale e i colori, ha contribuito a raccogliere fondi devoluti all’associazione Passeportout.

