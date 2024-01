I fuochi si accendono prima dell’alba: a Borgosesia torna il “rito” della busecca. Domani mattina la distribuzione del piatto e l’arrivo del Peru aprono la manifestazione: sarà festa sino al 14 febbraio.

I fuochi si accendono prima dell’alba: a Borgosesia torna il “rito” della busecca

Una ventina di pentoloni saranno messi sul fuoco prima dell’alba di domani, domenica 21 gennaio, in piazza Mazzini a Borgosesia. Serviranno per cucinare la busecca, il piatto a base di trippa del carnevale cittadino. E la distribuzione di circa seimila razioni darà il via alla manifestazione con l’arrivo della maschera cittadina Peru Magunella.

Che la busecca sia una tradizione radicata lo dimostra il fatto che quest’anno taglia il traguardo della cinquantesima edizione. Sarà poi un susseguirsi di appuntamenti, sino alla chiusura del 14 febbraio con il Mercu Scurot.

Per l’ottavo anno Carlo Minoli impersona il Peru

Domenica mentre i cuochi del comitato seguiranno la cottura della busecca, il Peru, per l’ottavo anno impersonato da Carlo Minoli, farà il suo ingresso in piazza Mazzini, proveniente dal rione Cravo, accompagnato da tutte le maschere rionali. Ad attenderlo sul palco ci sarà la Gin, per il terzo anno Virginia Trivelli, e il gruppo mascherato.

Il Peru inizierà il suo regno ricevendo, con il tradizionale scambio di doni, le chiavi della città dal sindaco Fabrizio Bonaccio. L’assaggio della busecca da parte della maschera darà l’avvio alla distribuzione. E per chi lo vorrà, il piatto potrà essere gustato in compagnia al pranzo di apertura del carnevale al teatro Pro loco, con la festa che proseguirà nel pomeriggio con musica e balli.

«Sarà una grande edizione»

«L’attesa è alta e le premesse sono ottime per una grande edizione – è l’augurio Daiana Astolfi, presidente del comitato -, a partire da una ritrovata armonia tra tutti i partecipanti. Sarà un carnevale di tutti e per tutti nella speranza che possa regalare momenti di divertimento, gioia e serenità».

Il carnevale sarà poi pronto a entrare nel vivo: da venerdì 26 a domenica 28 gennaio sarà organizzato il Magunella Bierfest con cene e musica in Pro loco, domenica 28 sarà proposta la prima delle tre sfilate con sei carri allegorici e tre mascherate a piedi, sempre a ingresso gratuito. Sino alla conclusione mercoledì 14 febbraio con il Mercu Scurot numero 171.

Le collaborazioni

La festa vedrà due importanti collaborazioni con l’associazione Passeportout e con il Borgosesia calcio. I ragazzi di Passeportout sfileranno in piazza insieme ai rioni: «Siamo felici di poter contare sulla loro partecipazione – dice Astolfi -. Inoltre, nel terzo weekend, verrà proposta una particolare e sorprendente iniziativa con un bar curato da ragazzi non vedenti e ipovedenti».

Il Borgosesia giocherà invece due partite casalinghe (domenica 21 e mercoledì 31 gennaio rispettivamente contro Rg Ticino e Fezzanese) con maglie celebrative che saranno poi messe all’asta, con il ricavato devoluto a favore di Passeportout. Tra i tifosi del Borgosesia nelle due partite verranno anche estratti dieci biglietti d’ingresso per il veglione mascherato e quattro biglietti per partecipare al pranzo del Mercu Scurot.