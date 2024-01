Il Borgo calcio ferma la forte Albenga: ma resta in fondo alla classifica. Buon pareggio esterno dei granata su un campo difficile.

Inizia con un pareggio il 2024 del Borgosesia: un punto che serve soprattutto per il morale e anche per la classifica. In questa seconda parte della stagione infatti i granata devono recuperare il terreno perso e cercare di conquistare la salvezza. Ad Albenga il Borgo ha strappato un ottimo pareggio su un campo ostico, ma rimane ancora all’ultimo posto.

Adesso la corsa va fatta su Alba (ieri ha pareggiato contro il Gozzano) e sulla Lavagnese per togliersi almeno dalle ultime due posizioni e agguantare un posto play-out per giocarsi la permanenza in serie D.

La cronaca della gara

Nel primo tempo la gara si apre con i tentativi di Moscatelli e Di Stefano che non hanno la mira giusta. Al 12’ l’Albenga beneficia di un rigore per un contatto di Derbali su Di Stefano. Sul dischetto si presenta lo stesso Di Stefano che non sbaglia. Due minuti dopo arriva però il pareggio del Borgosesia: sugli sviluppi di una punizione Henin appoggia per Manara che sottomisura insacca. La gara prosegue senza ulteriori emozioni se non a ridosso dell’intervalllo quando Di Stefano conclude cnetralmente.

Nella ripresa rientrati in campo passano due minuti e il Borgo ci prova con l’incornata di Manara; Bisazza è attento. Il Borgosesia appare più manovriero e conduce la manovra del gioco: non si riescono però a trovare sbocchi offensivi. Al 25’ Manara ci prova dal limite, ma la sua conclusione è deviata e termina in corner. Dall’angolo la palla arriva a Gilli che inzucca di poco a lato.

Nel recupero il Borgo sfiora il colpaccio con Bertoni e Henin che non hanno fortuna.