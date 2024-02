Il carnevale di Borgo rende omaggio a Degiorgi: a lui il premio “Zanni”. Migliaia di persone ieri al Mercu Scurot, ampio servizio su Notizia Oggi.

E’ andato ad Antonio Degiorgi il premio “La meja cità” del carnevale di Borgosesia, intitolato a Giovanni Franco Zanni, storico presidente del Comitato. Imprenditore e grande amico del carnevale, Degiorni è scomparso cinque mesi fa. Nella foto, è ritratto anni fa con gli amici cilindrati durante un Mercu Scurot.

La consegna del riconoscimento è avvenuta ieri, mercoledì 14 febbraio, al termine del pranzo del Mercu Scurot in Pro loco: la targa e la pergamena sono state ritirate dalla moglie Enrica e dalle figlie Elisa e Paola.

Il premio istituito nel 1987 per ricordare la figura di Zanni viene assegnato a personaggi o enti che per diversi motivi hanno lasciato una impronta indelebile nella storia borgosesiana e abbiano dimostrato particolare amore per Borgosesia e le sue tradizioni. Il primo “premio Zanni” venne assegnato a Mario Casagrande, il Peru storico di venticinque carnevali.

Un imprenditore che amava la città e le sue tradizioni

Antonio Degiorgi è scomparso a fine settembre, all’età di 76 anni. Aveva portato avanti l’attività di famiglia nella gestione del salumificio aperto dal padre, nella sede in via Gaudenzio Ferrari, poi trasferita e ampliata in via San Grato. Il suo legame con il carnevale è attestato da più di cinquant’anni di presenza nel Comitato di Borgosesia.

Migliaia di persone al Mercu Scurot

Ieri a Borgosesia è stata la grande giornata del Mercu Scurot, epilogo del carnevale, con migliaia di persone in giro per la città a celebrare il goliardico funerale del Peru Magunella. La maschera è regolarmente finita al rogo in serata dopo aver letto il suo testamento.

