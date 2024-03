Incidente tra Grignasco e Borgosesia: soccorso un ferito. LE FOTO

Incidente tra Grignasco e Borgosesia: soccorso un ferito. La vettura ha abbattuto un palo con segnaletica verticale ed è finita nel prato sottostante.

Incidente tra Grignasco e Borgosesia: soccorso un ferito

Auto fuori strada lungo la strada provinciale che collega Grignasco e Borgosesia. E’ accaduto l’altro pomeriggio nei pressi dell’imbocco della passerella che scavalca il Sesia e porta a Serravalle.

Un’auto che proveniva da Grignasco e procedeva verso Borgosesia, all’uscita di una curva a destra, ha tirato diritto. La vettura ha attraversato la corsia opposta, uscendo dall’altro lato della strada e abbattendo un palo con segnaletica verticale e dotato impianto fotovoltaico che alimentava le luci di pericolo.

E ha concluso la sua corsa nel prato adiacente la carreggiata, a qualche metro dalla strada. Non sono ancora chiare le cause di questa uscita di strada: in ogni caso non sono stati coinvolti altri veicoli.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono arrivati gli operatori dell Croce rossa, i vigili del fuoco di Romagnano e le forze dell’ordine per i rilievi. L’uomo che guidava l’auto è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “Santi Pietro e Paolo” di Borgosesia.

Foto di Sandro Mori

