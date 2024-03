Investe una podista e non si ferma: furgone pirata a Grignasco. Momenti di panico per un gruppetto di sportivi che si stava allenando.

Investe una podista e non si ferma: furgone pirata a Grignasco

Travolge una runner che correva lungo la strada e non si ferma a prestare soccorso. Attraverso le telecamere piazzate tra Borgosesia e Grignasco però le forze dell’ordine riescono a risalire all’investitore. La brutta vicenda è accaduta qualche giorno fa e ha coinvolto un gruppo di sportivi dell’Amatori Sport di Serravalle.

Si era intorno alle 19.30 e cinque corridori, muniti di luci frontali, stavano facendo ritorno a casa dopo un allenamento che li aveva portati ad Ara, quando è accaduto l’incidente.

«Scesi dalla frazione grignaschese, stavamo facendo ritorno alla base – racconta uno dei componenti del gruppo coinvolto nell’episodio -. Correvamo verso la passerella, all’incirca all’altezza dell’ingresso della zona industriale di Grignasco, quando ad un certo punto è sopraggiunto un furgone. Ho urlato agli altri miei compagni che stava arrivando un mezzo, ma nell’arco di poco è accaduta la disgrazia».

L’incidente e la donna investita

Il veicolo avrebbe infatti dapprima colpito un muretto, per poi sbandare e piombare su una delle persone del gruppetto. «Chi era al volante ha poi sterzato e ha travolto la nostra amica, sbalzandola di qualche metro. E’ successo tutto in un attimo».

E’ subentrata la paura che fosse accaduto qualcosa di grave. «Siamo corsi dalla nostra amica spaventati e voltandoci abbiamo visto il furgone che ha fatto 150 metri di strada ed ha rallentato. Pensavamo che si fermasse, ma non è stato così: ha proseguito».

Nessuno si ferma per alcuni minuti

Drammatici i momenti successivi all’impatto. «Oltre al furgone che non ha prestato soccorso, neppure le auto che erano dietro si sono fermate. Abbiamo chiamato i soccorsi e in qualche modo con le luci che avevamo a disposizione cercavamo di segnalare il pericolo e proteggere la nostra amica. Poi ha iniziato a piovere, e la situazione già difficile si è fatta ancor più complicata. Sono trascorsi 4-5 minuti dall’impatto prima che qualcuno davvero ci abbia dato un aiuto».

Qualche buon samaritano ha infatti raggiunto in un secondo momento la malcapitata. «Si è fermato un ragazzo che ha tentato di deviare le auto, e un medico che aveva terminato il turno, che ha prestato aiuto alla nostra compagna. Una situazione bruttissima».

La donna portata in ospedale

La donna coinvolta nella vicenda ha riportato parecchie ferite tanto che da martedì è in ospedale per le cure del caso. «Poteva andare peggio. Fortunatamente anche se ha riportato gravi traumi, la nostra collega sta bene. Ci vorrà tempo per riprendersi».

Lo choc che i corridori hanno vissuto è stato devastante. «E’ stato drammatico per tutti noi, e non immagino quanto sia stato difficile per il marito della vittima, anche lui parte del nostro gruppo di corsa. Singolare è stato vedere la mancanza di sensibilità anche da parte di molti automobilisti che pur vedendo che eravamo in difficoltà non si sono nemmeno fermati per accertarsi che stessimo bene».

