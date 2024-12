La Loro Piana festeggia i suoi 100 anni a Quarona. Fondata nel 1924, l’azienda ha dato lavoro a migliaia di persone e ha portato il nome della Valsesia in giro per il mondo.

Grande festa sabato 14 dicembre a Villa Zignone, sede del Municipio di Quarona, per celebrare i 100 anni di una azienda valsesiana conosciuta nel mondo come una vera e propria eccellenza italiana: la Loro Piana.

«L’Unione montana Valsesia e il Comune di Quarona sono uniti nell’aver fermamente voluto celebrare questo importante anniversario – spiega Francesco Pietrasanta, presidente dell’Unione e sindaco di Quarona –. L’azienda, così come la famiglia Loro Piana, non solo è un vanto per la nostra Valsesia, ma ha oggettivamente costituito, in questi 100 anni, un punto di riferimento costante per la popolazione. Sono migliaia i valsesiani che hanno lavorato e lavorano in Loro Piana, sono moltissimi i progetti benefici che hanno visto Loro Piana in prima linea a sostegno di un welfare collettivo per i cittadini della valle. A fronte di tutto ciò, è un piacere ed un onore celebrare degnamente i 100 anni dalla fondazione di questo colosso industriale».

Ci saranno anche la famiglia e l’amministratore Damien Bertrand

La giornata (che è aperta solo su invito) prevede l’intervento del ministro Gilberto Pichetto Fratin, del senatore Roberto Rosso, dell’assessore regionale Andrea Tronzano, del presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino, del presidente di Confindustria locale Gianni Filippa. Interverranno anche l’amministratore delegato di Loro Piana, Damien Bertrand e la famiglia Loro Piana.

«Consegneremo una targa di riconoscimento per celebrare l’importante traguardo di un’azienda e di una famiglia – dice Pietrasanta – a cui Quarona e tutta la Valsesia rivolgono un pensiero di gratitudine per aver portato sviluppo e ricchezza».

Una storia che inizia nel 1924

La Loro Piana fu fondata nel 1924 da Pietro Loro Piana, imprenditore nato a Trivero che ancora giovane si trasferì a Quarona dove, dopo alcuni anni, fonda la società “Ing. Loro Piana & C”, divenuta poi l’attuale “Loro Piana Spa”, colosso della moda italiana e tra le maggiori società nel mondo produttrici di capi d’abbigliamento in cashmere.

Dopo la seconda guerra mondiale, Franco Loro Piana, nipote di Pietro, prende in mano l’attività di famiglia, facendone un marchio di livello internazionale. Negli anni Settanta le redini passarono poi ai figli Sergio e Pier Luigi, che portarono l’azienda tessile a livelli di eccellenza assoluta. Nel luglio 2013 viene dato l’annuncio che la famiglia Loro Piana ha ceduto l’80 per cento dell’azienda al gruppo francese LVMH per 2 miliardi di euro.

