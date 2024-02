La scuola di Borgosesia ricorda la maestra Maria Cristina, morta a 59 anni. LE FOTO

La scuola di Borgosesia ricorda la maestra Maria Cristina, morta a 59 anni. I bambini della classe quarta primaria del Centro hanno raccolto in un libretto i loro pensieri.

L’inizio dell’anno a Borgosesia è stato segnato dalla scomparsa di Maria Cristina Stornelli, insegnante della scuola elementare, morta a soli 59 anni. A ricordarla, a un mese dalla scomparsa, sono i suoi alunni della classe quarta B della primaria di piazza Martiri insieme alle insegnanti. I giovani studenti hanno infatti voluto ricordarla realizzando un libretto che raccoglie pensieri e disegni a lei dedicati. In questo modo, i bambini hanno voluto ricambiare le tante attenzioni a loro riservate dalla maestra.

Da trent’anni alle scuole cittadine

Stornelli, che abitava in via Gilodi, insegnava da più di trent’anni alla primaria di Borgosesia centro dove era arrivata dopo alcune esperienze professionali a Varallo e in altre scuole della zona. Quest’anno seguiva gli alunni della quarta B. Un lavoro che amava e in cui metteva tutta la sua passione.

«Cristina – scrivono le colleghe – era una donna molto forte, sempre sorridente e riservata, tanto che in pochi erano a conoscenza del terribile male contro cui stava combattendo. Dopo una vita dedicata alla scuola, la malattia ha costretto Cristina a fermarsi e a non iniziare il corrente anno scolastico. I suoi alunni erano però sempre nei suoi pensieri, chiedeva spesso notizie e aggiornamenti sul loro andamento scolastico».

Un sentimento che era contraccambiato dagli alunni che, nei giorni successivi alla scomparsa della maestra, hanno voluto ricordarla con affetto consegnando i loro pensieri, i loro ricordi e i loro disegni al libretto realizzato in classe.