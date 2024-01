Ieri a Borgosesia l’addio alla maestra Maria Cristina Stornelli: aveva solo 59 anni. Lavorava nelle scuole del centro. «Perdiamo un’insegnante e una donna speciale».

Ieri a Borgosesia l’addio alla maestra Maria Cristina Stornelli: aveva solo 59 anni

Tanti colleghi, amici e conoscenti si sono ritrovati nella mattinata di ieri, giovedì 4 gennaio, nella chiesa parrocchiale di Borgosesia per l’ultimo addio a Maria Cristina Stornelli, insegnante alle scuole primarie del centro. La donna è morta a soli 59 anni, vinta da un tumore che si era ripresentato con particolare aggressività e che in breve tempo non le ha lasciato speranze.

Più di trent’anni alle scuole del centro

Maria Cristina Stornelli, che abitava in via Gilodi con la mamma Mariuccia, insegnava da più di trent’anni alla primaria di Borgosesia centro dove era arrivata dopo alcune esperienze professionali a Varallo e in altre scuole della zona. Quest’anno seguiva gli alunni della quarta B.

Un lavoro che amava e in cui metteva tutta la sua passione, che ha portato avanti sino a che le condizioni di salute glielo hanno permesso.

Il ricordo della collega

«Cristina era una ragazza allegra e solare – la ricorda la collega Monica Bergamasco, fiduciaria della scuola primaria di Aranco -. Amava la vita, era allegra e di compagnia, le piaceva scherzare, chiacchierare ed era sempre disponibile per gli alunni e le colleghe. Con la sua scomparsa, la scuola di Borgosesia ha perso una maestra e una donna veramente speciale».

I problemi di salute si erano ripresentati negli ultimi mesi, portando infine al ricovero all’hospice di Gattinara dove Stornelli ha cessato di vivere nella notte tra lunedì e martedì. La donna ha lasciato la madre Mariuccia, che aveva gestito un negozio di abbigliamento in via Ferrari. Al termine della messa funebre, la salma è stata deposta nel cimitero di via Partigiani.