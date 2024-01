La Valsesia piange Marusca, volto sorridente al bar del “Picchio”. La donna abitava a Borgosesia e aveva lavorato nel locale del centro commerciale di Quarona.

Le comunità di Borgosesia e Quarona piangono per la scomparsa di Marusca Imazio. La donna è deceduta pochi giorni fa all’età di 58 anni dopo aver combattuto per parecchio tempo contro una malattia.

A testa alta, con coraggio ed il sorriso ha affrontato la sua battaglia: purtroppo si è spenta lasciando un grande vuoto in coloro che l’hanno conosciuta.

E sono tantissimi i valsesiani che hanno incrociato Marusca, per via della sua professione: abitava a Borgosesia, ma aveva gestito per tanti anni il bar Charleston, locale aperto al centro commerciale “il Picchio” appena fuori l’abitato di Quarona.

La gentilezza dietro il bancone

Sorriso, gentilezza e grande costanza sono sempre stati i tratti distintivi che l’hanno contraddistinta nell’attività commerciale. Era solita stare dietro al bancone o servire i suoi clienti al tavolo. Ad aiutarla nell’attività commerciale era il marito Raffaello Cavana, figlio di Marco, che fu un indimenticabile maestro alla scuola elementare di Borgosesia tra gli anni Sessanta e Novanta. Il maestro Cavana era morto a 82 anni nella sua abitazione in viale Rimembranze e aveva insegnato anche a Crevacuore e in val Mastallone.

Ma anche la suocera di Marusca era una persona molto conosciuta: Carla Gaboli, deceduta tempo fa, era infatti un volto ben noto in particolare a Borgosesia in quanto aveva prestato servizio per diversi anni in municipio, dopo aver lavorato anche lei in precedenza nel mondo della scuola. Insomma, si tratta di una famiglia molto conosciuta.

E Marusca non era solo una brava commerciante, una moglie splendida, un’amica sincera, ma anche una mamma dal cuore d’oro. Era infatti legatissima al figlio Brian che insieme a Raffaello ha sempre spronato a inseguire i suoi sogni.