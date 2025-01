Lo stadio di Borgosesia nel mirino dei ladri: rubati attrezzi e generi alimentari. Per le indagini potrebbero essere decisivi i filmati delle telecamere.

Ladri in azione al campo sportivo di Borgosesia in via Marconi. Ma i carabinieri della città stanno già vagliando le immagini della videosorveglianza per poter risalire ai responsabili. I ladri si sarebbero introdotti nella sala utilizzata come palestra rompendo una finestra. Da qui hanno portato via bilancieri e altra attrezzatura utilizzata dalle squadre del Borgosesia per gli allenamenti.

I malviventi avrebbero poi colpito anche nel locale bar portando via alcuni generi alimentari. Ancora da quantificare sotto il profilo economico il danno patito, ma non dovrebbe trattarsi di grandi cifre. Il colpo è avvenuto l’altra notte. I malviventi si sarebbero introdotti all’interno dello stadio di via Marconi scavalcando il muro di cinta che delimita l’intera proprietà. Soltanto il giorno dopo ci si è accorti del colpo messo a segno.

Indagini in corso

Ma la zona è coperta da diverse telecamere che sicuramente hanno ripreso l’azione dei ladri. Si ipotizza che a colpire possa essere un gruppo di persone visto che comunque sono stati portati via oggetti decisamente pesanti. Difficile quindi pensare all’opera di una singola persona.

La zona verrà comunque allarmata e messa in contatto con la caserma dei carabinieri di Borgosesia. Le indagini dei carabinieri di Borgosesia coordinati da maresciallo maggiore Antonio Marini, comandante di stazione, sono partite subito appena avuta la notizia del reato. Sono stati effettuati tutti i rilievi del caso.

