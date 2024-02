Lotteria del Carnevale di Borgosesia, ecco i dieci biglietti vincenti. Primo premio un buono vacanza. L’iniziativa serve a sostenere economicamente la manifestazione.

Lotteria del Carnevale di Borgosesia, ecco i dieci biglietti vincenti

Sono stati estratti mercoledì i numeri vincenti della lotteria del carnevale di Borgosesia 2024. Sono dieci i premi collegati ai biglietti. Il primo, consistente in un buono vacanza è abbinato al numero 01590. Il secondo (in palio un Apple Watch serie 8) è andato al numero 06291. A seguire: 13134 (Playstation 5), 04570 (weekend per due), 05731 (climatizzatore portatile), 14219 (buono estetista), 10906 (buono abbigliamento), 15733 (griglia), 17741 (cena per due), 11520 (cesta salumi).

Per il ritiro dei premi va contattato il numero 347.6448.545 entro sessanta giorni dalla data di estrazione. Per il ritiro presentarsi con il biglietto originale e la fotocopia del documento di identità.

L’importanza di questa iniziativa

La lotteria del carnevale di Borgosesia è un aspetto particolarmente importante nell’organizzazione della manifestazione in quanto il ricavato della vendita dei biglietti contribuisce a sostenere l’ingresso gratuito per il pubblico alle tre sfilate in piazza di carri e mascherate.

L’estrazione dei biglietti ha rappresentato l’ultimo impegno dell’edizione 2024 del carnevale cittadino, un’edizione che ha riscosso particolare successo come confermato da più parti, con un’ampia partecipazione di pubblico (stimate più di 25mila presenze durante le tre sfilate) e di figuranti ad accompagnare carri e mascherate, e a partecipare a veglie e Mercu Scurot.

Il Comitato: edizione eccezionale

Ne è consapevole Daiana Astolfi, presidente del Comitato carnevale: «E’ stato un successo sotto tutti i punti di vista – riconosce -. L’edizione ha registrato una partecipazione eccezionale alle sfilate, un successo reso possibile grazie all’immenso lavoro dei rioni. Non solo la piazza ha attirato numerose persone, abbiamo riscontrato una grande affluenza anche agli eventi collaterali e culturali che si sono svolti al teatro Pro loco arricchendo l’esperienza complessiva».

La perfetta riuscita della manifestazione è stata possibile anche grazie alla partecipazione di associazioni e realtà esterne: «Sono particolarmente soddisfatta della collaborazione con le numerose realtà locali – prosegue la presidente -, hanno contribuito significativamente al valore aggiunto della manifestazione. Spero che questa energia positiva continui a prosperare in futuro. Non cambierei nulla di questa edizione, ma sicuramente c’è sempre margine di miglioramento e per questo ci rimetteremo presto al lavoro per l’edizione del prossimo anno».