Lutto in Valsesia per il dottor Angelo Francescone. Aveva 88 anni: impegnato anche in politica, fu a fianco di Rotti e di un Buonanno ai suoi esordi.

Verà celebrato nella giornata di domani, lunedì 19 agosto, il funerale del dottor Angelo Francescone, celebre angiologo residente a Cellio. Aveva 88 anni e ha cessato di vivere venerdì nella sua abitazione.

Grazie alla sua professione e alla sua specializzazione, ebbe modo di farsi conoscere e apprezzare da migliaia di pazienti, non solo valsesiani.

L’impegno in politica

Tra gli anni Ottanta e Novanta fu anche impegnato politicamente, per esempio a fianco di un giovane Corrado Rotti, all’epoca consigliere di opposizione nel Comune di Borgosesia, prima di diventare sindaco. Ma fu vicino anche ad un ancora più giovane Gianluica Buonanno, all’epoca dei suoi esordi come consigliere comunale a Serravalle.

Il funerale si celebra lunedì

Il dottor Angelo Francescone ha lasciato la moglie Elena, i figli Paola con Alexander, Alberto, Anna e Laura. Ha lasciato anche i nipoti Maximilian, Lorenzo, Maria Vittoria, Leonhard ed Edoardo. La cerimonia funebre sarà officiata domani pomeriggio a prtire dalle 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Cellio.

Chi volesse stringersi intorno alla famiglia potrà farlo anche in occasione della recita del rosario, fissata per la serata di oggi, domenixa 18 agosto, alle 20.30, sempre nella parrocchiale di Cellio.

