Maltempo verso una pausa ma il Sesia a Borgo sale al livello di guardia. Superati abbondantemente i 5 metri, a Coggiola chiuso il ponte Bozzalla.

Mentre la pioggia sta via via esaurendosi, continua ad aumentare in queste ore il livello dei fiume Sesia, alimentato dai numerosi affluenti. A Borgosesia il corso d’acqua ha superato (di poco) il cosiddetto livello di guardia: alle 10.3o della mattinata di oggi, venerdì 18 ottobre, la centralina dell’Arpa segnalava un livello di 5,33 metri. Il che significa che le piogge di questi giorni hanno fatto salire il livello di circa quattro metri e mezzo.

Del resto, dalla mezzanotte in città si è avuto un accumulo di acqua pari a quasi 60 centimetri, che in una mezza giornata non è poco.

A Coggiola chiuso il ponte Bozzalla

Spostandosi invece lungo il Sessera, a Coggiola l’allarme per la piena del torrente ha costretto gli amministratori a chiudere al transito il ponte Bozzalla. Come è noto, il manufatto deve essere sottoposto a lavori di consolidamento, e nell’attesa vige la precauzione di chiudere quando il torrente supera un certo livello.

Le previsioni per i prossimi giorni

Per la giornata di domani, sabato 19 ottobre, resta confermato un parziale miglioramento della situazione, anche se il cielo resterà per lo più coperto. E’ invece possibile qualche rovescio nella giornata di domenica, con un cielo che resterà per lo più coperto.

Ancora incerte le previsioni per l’inizio della settimana prossima, ma lunedì dovrebbe cominciare ad apparire qualche squarcio di sole, sia pure in un contesto ancora parecchio instabile.Foto d’archivio

