Mattinata di caos all’ospedale di Borgosesia: computer in tilt nell’area prelievi

Mattinata di disagi oggi, mercoledì 30 settembre, all’area prelievi dell’ospedale Santi Pietro e Paolo di Borgosesia. Secondo le segnalazioni dei presenti, più di cinquanta persone si sono trovate in attesa mentre il personale incontrava serie difficoltà nel gestire gli accessi. Diversi utenti hanno lasciato la struttura senza effettuare l’esame.

L’attesa ha suscitato proteste soprattutto tra chi doveva raggiungere il posto di lavoro dopo il prelievo. Per parecchi pazienti, il tempo trascorso in coda non si è concluso con la prestazione richiesta: hanno rinunciato e sono andati via. Il disservizio ha così pesato anche sull’organizzazione della giornata di chi si era presentato in ospedale.

Problemi con accessi e credenziali

Le difficoltà si sarebbe manifestate, a quanto pare, a seguito di un aggiornamento del sistema informatico. La gestione delle procedure risultava problematica e anche alcuni dipendenti non riuscivano ad accedere. Nei racconti della mattinata ricorrono riferimenti a Spid, Cie, Pin e Puk, tra credenziali e codici che hanno complicato le operazioni.

Resta da accertare quale problema tecnico abbia rallentato il servizio e se il personale avesse ricevuto una preparazione adeguata alle nuove procedure. Le difficoltà osservate agli sportelli non permettono, da sole, di stabilirne la causa. Per fortuna il Cup, centro prenotazioni, continuava a funzionare.

Il servizio recentemente riorganizzato

Il disagio arriva a poche settimane dalla riorganizzazione del centro prelievi, entrata in vigore il 10 settembre. L’Asl Vercelli ha introdotto la possibilità di fissare data e orario dell’esame, mantenendo l’accesso senza appuntamento. Per quest’ultimo, l’attività si svolge dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10.45.

L’obiettivo dichiarato dall’azienda sanitaria era rendere il servizio più accessibile, con orari ampliati e percorsi dedicati. La mattinata descritta dagli utenti ha invece visto un accumulo di attese e rinunce. Rimangono da chiarire la durata effettiva del disservizio e quando le procedure di accettazione siano tornate regolari.