Medici israeliani per l’ospedale sotto organico: domani visita a Borgosesia

La direzione dell’Asl Vercelli ha preso contatti con il gruppo di medici israeliani che da qualche tempo vive in Valsesia: ieri, mercoledì 15 gennaio, una delegazione è stata portata in visita all’ospedale “Sant’Andrea” di Vercelli, mentre domani sarà la volta del “Santi Pietro e Paolo” di Borgosesia.

Si tratta di un primo passo concreto per riuscire a inserire nuovo personale, anche arrivato dall’estero, per potenziare i reparti dei nosocomi. Per Borgosesia, in particolare, qualche mese fa era già stata stilata una prima lista con i nomi di 39 medici potenzialmente inseribili in organico. Al momento non si parla invece di utilizzare queste persone come medici di base sul territorio, altro punto dolente della sanità locale.

La collaborazione con l’associazione “Baita”

Questa collaborazione è resa possibile grazie all’associazione “Baita”, presieduta da Ugo Luzzati, che cura i rapporti con la comunità israeliana in valle. Ma anche professionisti ancora in Israele sarebbero disponibili a trasferirsi in Valsesia con le loro famiglie e a lavorare all’ospedale di Borgosesia, o anche in altre strutture del territorio.

Ieri una parte del primo scaglione di medici, accompagnata dalla dottoressa Liah Moalem, chirurgo plastico all’ospedale “Maggiore” di Novara, e dallo stesso Luzzati, ha quindi incontrato la direzione di Asl Vercelli e visitato ospedale e i blocchi operatori al “Sant’Andrea”. Tra le specializzazioni dei primi medici presenti figurano un dermatologo, un gastroenterologo, un otorino, chirurghi plastici e un medico di base.

«Si tratta di un passaggio concreto – commentano dall’Asl – contestuale all’iter burocratico necessario per la loro entrata in servizio che la direzione dell’Asl Vercelli e l’assessorato regionale alla sanità stanno seguendo nell’ottica di reperire nuove risorse estremamente qualificate per contrastare la carenza di medici».

