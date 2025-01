Medico assente a Borgosesia, trovato il sostituto. Il dottor Maio al posto della dottoressa Sisca ammalata. Nei giorni scorsi parecchi disagi.

Medico assente a Borgosesia, trovato il sostituto

Il dottor Vincenzo Maio è stato nominato sostituto temporaneo della dottoressa Carmela Sisca, medico di base dell’ambito di Borgosesia, attualmente assente per motivi di salute. Lo comunica l’Asl Vercelli, precisando che l’incarico parte già nella giornata di oggi, mercoledì 22 gennaio.

«A partire da oggi – si legge sulla nota dell’Azienda sanitaria – il dottor Maio è ufficialmente in servizio e riceve nei medesimi ambulatori della dottoressa Sisca, situati in piazza Mazzini e via Marconi a Borgosesia. Questa soluzione è stata adottata per garantire continuità assistenziale ai pazienti della dottoressa Sisca, che nei giorni scorsi hanno potuto rivolgersi agli ambulatori distrettuali per pazienti senza medico di riferimento. Per far fronte alle esigenze dei pazienti sprovvisti del medico di base, gli orari degli ambulatori distrettuali sono stati ampliati dal 20 gennaio, con un incremento complessivo di 15 ore settimanali».

Disagi nei giorni scorsi

I cittadini hanno quindo potuto rivolgersi all’ambulatorio distrettuale collocato nell’ospedale. Ma hanno dovuto affrontare il problema che ormai è di tutti: occorre prenotare la visita, e trovare la linea libera è come centrare un terno al lotto. Sui social sono state postate parecchie lamentale, ci sono pazienti che raccontano di aver passato ore a provare a chiamare, con decine di tentativi prima di trovare l’apparecchio libero.

