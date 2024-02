Momenti di paura a Quarona per un uomo che non dava più notizie. Nei giorni scorsi intervento della polizia locale con vigili del fuoco e ambulanza: ma alla fine si è scoperto che era sano e salvo in casa.

Momenti di paura a Quarona per un uomo che non dava più notizie di sé

Preoccupazione in paese qualche mattinata fa a Quarona per un uomo di cui non si avevano notizie da qualche giorno. Alla fine per fortuna tutto si è risolto per il meglio, e non si è reso necessario l’intervento dei soccorritori intervenuti in zona.

L’allarme ha concentrato i mezzi di soccorso in via Zuccone, qualche minuto dopo le 9. Questo pèerché ormai da qualche giorno l’uomo, che vive da solo, non si vedeva in giro. E anche i familiari non sapevano nulla sulle sue condizioni.

L’intervento dei soccorritori

Assieme agli agenti della polizia locale, sono intervenuti davanti l’abitazione del quaronese gli operatori della Croce rossa con un’ambulanza e anche i vigili del fuoco di Varallo. Questi ultimi chiamati nel caso si fosse dovuto entrare nell’alloggio per portare soccorso.

In realtà non è stato necessario. E dopo qualche difficoltà nel mettersi in contatto con l’uomo, è stato lui stesso a rassicurare sulle proprie condizioni.