Incendio devasta la ex Filatura Seira a Ponzone: in fiamme le balle di tessuto. VIDEO

Incendio devasta la ex Filatura Seira a Ponzone: in fiamme le balle di tessuto

In fiamme un centiaio di balle di tessuno che erano ancora custodite nei magazzini, oltre ad altri cumuli di materiale proveniente dalle varie lavorazione tessili. Per gran parte materiale molto infiammabile, dunque. Nella mattinata di oggi, martedì 13 febbraio, l’incendio è divampato nella ex Filatura Seira a Ponzone, un’azienda ormai chiusa da parecchi anni che negli anni scorsi rappresentava una delle principali fabbriche del basso Triverese.

L’allarme in prima mattina

L’allarme è scattato intorno alle 7.30. I primi a gungere sul posto sono state le squadre dei vigili del fuoco di Ponzone con autopompe e altri mezzi. Vista la situazione tutt’altro che semoplice, poco dopo sono giunte a supporto anche le autobotti partite dal comando di Biella. Il fumo che ristagna nel fondovalle è visibile a parecchi chilometri di distanza.

I vigili sono impegnati nello spegnimento e nella bonifica dell’area. Poi inizieranno le indagini per capire da dove e come si è sviluppato il rogo. Non risultano al momento né feriti e nemmeno intossicati. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.