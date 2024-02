Cade mentre taglia alberi, muore imprenditore di appena 38 anni. L’uomo ha cessato di vivere dopo tre giorni di agonia in ospedale.

Jean-Pierre Alliod, 38enne imprenditore originario di Brusson e residente ad Ayas, è morto domenica all’ospedale di Aosta causa delle gravi ferite alla testa. Ferite riportate in seguito ad una caduta avvenuta giovedì scorso mentre tagliava delle piante in un terreno di famiglia.

Nonostante i soccorsi tempestivi, le sue condizioni sono subito apparse molto gravi: ricoverato in coma nel reparto di rianimazione del “Parini”, Alliod è mancato all’affetto dei suoi genitori, di sua sorella, di sua moglie e dei suoi figli.

Il cordoglio del sindaco

Sono i colleghi di Aosta Sera a riportare il cordoglio del sindaco di Brusson, Danilo Grivon, che abita a poche case di distanza dalla famiglia. «Siamo davvero distrutti, tutti qui in paese – commenta – perché Jean-Pierre era davvero una brava persona: attivo, dinamico e di gran cuore. Portava avanti l’azienda agricola di famiglia, l’aveva ingrandita, aveva mille idee, e poi era un uomo gentile, generoso, sempre disponibile e presente per tutti. Anche se ora era residente ad Ayas, lo conoscono tutti anche per la sua attività. Questa morte ci lascia attoniti, era davvero ben voluto da tutta la comunità».