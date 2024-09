Morto il dottor Claudio Schepis: originario di Ponzone, fu primario di otorino a Borgosesia. Il funerale del professionista è stato celebrato nei giorni scorsi in forma privata.

Morto il dottor Claudio Schepis: originario di Ponzone, fu primario di otorino a Borgosesia

Lutto per il dottor Claudio Schepis, ex primario dell’ospedale di Borgosesia e per parecchi anni medico specializzato in otorinolaringoiatria con il Fondo Edo Tempia. Si è spento all’età di 78 anni. Nei giorni scorsi è stato accompagnato al cimitero di Ponzone, paese del basso Triverese di dove era originario. Da tempo era però residente a Biella: è qui infatti che ha sempre lavorato nell’ambito medico specializzandosi come otorinolaringoiatra.

Come accennato, il funerale si è svolto nei giorni scorsi in forma privata. Soltanto successivamente alla cerimonia sono state pubblicate le carte che ne annunciano la morte. L’uomo aveva seguito le orme del padre Giuseppe, che era stato un medico condotto a Ponzone per tantissimo tempo.

La collaborazione col Fondo Edo Tempia

Il dottor Claudio Schepis inoltre aveva collaborato a lungo con il Fondo Edo Tempia prendendo parte alcuni anni fa al progetto degli ambulatori gratuiti. Ed è per questo che il sodalizio ha voluto partecipare al lutto della famiglia con una propria epigrafe.

Il dottor Claudio Schepis lascia la famiglia e tanti colleghi che lo apprezzavano per la sua professionalità in questi anni di attività. Aveva lavorato anche in ambito ospedaliero infatti era stato anche ex primario all’ospedale di Borgosesia e già responsabile di otorinolaringoiatria dell’Asl di Vercelli.

Successivamente aveva continuato a lavorare sempre in Valsesia con il Fondo Edo Tempia con gli ambulatori gratuiti per il settore di otorino-laringoiatria fino a una decina di anni fa con visite nei centri tra Varallo e Borgosesia, ma anche in piccoli centri del Biellese per cercare di raggiungere più persone possibili. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia in questo triste momento da parte dei colleghi e dei pazienti che l’hanno conosciuto.

