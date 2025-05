Nuova ambulanza in dotazione all’ospedale di Borgosesia. Servirà per il trasporto dei pazienti, soprattutto in collegamento col nosocomio di Vercelli.

Nuova ambulanza in dotazione all’ospedale di Borgosesia

Inaugurata all’ospedale di Borgosesia una nuova ambulanza dedicata al trasporto dei pazienti. Si tratta di un investimento da parte dell’Asl di Vercelli, che dopo dieci anni torna ad arricchire il parco mezzi destinato all’emergenza-urgenza. Il taglio del nastro è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 6 maggio.

«Un passo importante per migliorare il servizio di trasporto tra Borgosesia e Vercelli – ha dichiarato il direttore generale dell’Asl Marco Ricci –. Questo mezzo rappresenta un potenziamento concreto a favore dei cittadini della Valsesia e non solo».

Presenti i rappresentanti del territorio

All’inaugurazione erano presenti il Prefetto di Vercelli, Lucio Parente, e rappresentanti delle autorità militari, oltre a numerose autorità locali, tra cui i consiglieri regionali Carlo Riva Vercellotti e Simona Paonessa. Presente anche il sindaco di Borgosesia, Fabrizio Bonaccio, che ha evidenziato l’importanza di «trasmettere fiducia ai cittadini verso il nostro ospedale e verso la sanità valsesiana».

Sono intervenuti inoltre il presidente dell’Unione montana e sindaco di Quarona Francesco Pietrasanta, i sindaci e i delegati dei Comuni di Piode, Valduggia e Grignasco.

Presenti anche il direttore del presidio ospedaliero di Borgosesia Federico Scienza, il primario del pronto soccorso Matteo Brustia, la coordinatrice infermieristica del pronto soccorso Mara Paracchini, la referente infermieristica per l’emergenza-urgenza Valeria Asaro e il direttore del Dipsa Secondo Barbera.

