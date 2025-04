In due giorni nati 13 bimbi all’ospedale di Borgomanero. Un evento che non si verificava da più dieci anni.

In due giorni nati 13 bimbi all’ospedale di Borgomanero

Un vero e proprio record di nuovi nati per il punto nascita dell’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero. Come comunicato da Asl Novara, infatti, dalle 22 di giovedì 17 aprile alla stessa ora di venerdì 18 aprile, sono nati 13 bambini, di cui nove femmine e quattro maschi.

Alcuni dei nati sono residenti in città e altri nei paesi circostanti della bassa Valsesia.

Un fatto che non si vedeva da più di dieci anni

Un vero e proprio record di nascite, commentano dal nosocomio, che non si verificava da un decennio e che gratifica il lavoro di operatori costantemente impegnati a garantire sempre più gli aspetti di efficienza ma anche di umanità che sono indispensabili nell’assistenza della donna e dei bimbi e che sottolinea come la popolazione abbia identificato il punto nascita di Borgomanero e, in senso più ampio il Dipartimento materno infantile, come struttura “a misura di donna e bambino”, attento ai bisogni delle neomamme, delle coppie e dei neonati.

Un ottimo inizio di anno dunque per l’ospedale di Borgomanero che serve anche la bassa Valsesia.

