Nuova rotonda sulla provinciale per Valduggia: servirà per le industrie. L’opera sarà realizzata entro il 2024 e costerà più di mezzo milione.

A Valduggia arriverà una rotonda per agevolare il transito dei mezzi diretti all’area industriale e per rallentare la velocità. La rotatoria verrà realizzata lungo la strada provinciale che collega Valduggia a Borgosesia.

Della volontà di realizzare la rotonda se ne è discusso l’altra sera in consiglio comunale, per approvare il primo passaggio ossia l’acquisto dei terreni. L’inizio dei lavori (costo 550mila euro) è previsto per la primavera 2024.

Benché si trovi nel territorio del Comune di Borgosesia, la rotonda riguarderà esclusivamente la viabilità di Valduggia: «Avevamo proposto l’idea di una rotonda sulla strada provinciale sin dalla campagna elettorale – spiega il sindaco Luca Chiara -. Un’idea che ha trovato d’accordo la Provincia, e che ora inizia a delinearsi. Riteniamo sia fondamentale per raggiungere due obiettivi. Da un lato agevola l’accesso e l’uscita dall’area industriale, un’area su cui si trovano quindici aziende, sia per i camion che per i dipendenti. E nel contempo servirà a far rallentare i veicoli che transitano sulla strada provinciale».

Acquisto con il contributo delle industrie locali

Il primo atto è l’acquisto di un terreno a lato della strada. Per questo è stato fondamentale il contributo delle aziende presenti nell’area industriale: «Con le casse comunali non avremmo potuto comprare il terreno – evidenzia il primo cittadino -, abbiamo quindi pensato di coinvolgere le aziende che beneficeranno della creazione della rotonda. Abbiamo avuto risposte positive e questo permette di procedere con il progetto».

Se verrà confermata la data di inizio dei lavori per la prossima primavera, la rotonda potrebbe essere pronta per l’estate.