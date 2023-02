Oggi si arriva a 20 gradi, da domani temperature a picco. A una giornata primaverile farà seguito un inizio di settimana da brividi.

E’ la giornata più calda dell’inverno, almeno finora. Oggi, sabato 4 febbraio, il termometro sale anche fino a 20 gradi grazie all’afflusso di una corrente mite. Ottima giornata che offre un assaggio di primavera.

Ma durerà molto poco. Già domani, domenica 5 gebbraio, le temperature scenderanno di almeno una decina di gradi, e peggio ancora sarà nei primi giorni della prossima settimana, con le minime abbondantemente sotto zero (anche -8 nella giornata di mercoledì, la più fredda). Colpa di un nucleo di «aria fredda – spiegano dal Centro meteo Piemonte – che si tufferà dall’Europa centrale nel Mediterraneo determinando la formazione di un vortice depressionario sulla Costa Azzurra ma in rapida traslazione verso Sud Sud Ovest».

Ma niente pioggia

L’afflusso di aria fredda potrebbe portare qualche precipitazione nel sud del Piemonte, ma non nelle nostre zone, dove non si prevedono piogge per tutta la prossima settimana.

