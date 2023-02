Allarme siccità, il Piemonte è la regione d’Italia con i territori più aridi. Dati drammatici dal report settimanale dell’osservatorio Anbi, l’associazione di gestione del territorio e delle acque irrigue.

Allarme siccità, il Piemonte è la regione d’Italia con i territori più aridi

È il Piemonte la regione con i territori più aridi della Penisola: l’area centro-orientale segna un bilancio idrologico a 12 mesi, che può essere considerato ancora di siccità estrema. Ad evidenziarlo è il report settimanale dell’osservatorio Anbi, l’associazione di gestione del territorio e delle acque irrigue.

Le condizioni del fiume Po restano drammatiche, con portate che rimangono largamente deficitarie a monte e che peggiorano man mano che ci si sposta verso il delta (praticamente dimezzate rispetto alla media del periodo): i valori sono ovunque inferiori all’anno scorso (a Torino -46 per cento) e a Piacenza si registra il nuovo minimo storico (306 metri cubi al secondo contro il precedente record di 333).

La situazione dei laghi

Si legge ancora sul report dell’osservatorio Anbi: «Per quanto riguarda i grandi laghi, fatta eccezione per il Verbano, i cui livelli rimangono comunque inferiori di circa mezzo metro rispetto alla media storica, le percentuali di riempimento hanno valori in calo rispetto alla settimana scorsa e si attestano al 17,1 per cento per il Sebino, al 36,4 per cento per il Benaco (contro il 79,3 dell’anno scorso), al 20,6 per cento per il Lario (di poco superiore al 2022)».